В Германии вторая группа украинцев прошла обучение с Patriot

Вторая группа украинских военных прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Что известно об обучении украинских военных

Соответствующее заявление 1 декабря сделал командующий многонациональным тренировочным командованием генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии.

По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.

В учебах принимали участие опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие из военных имели опыт работы с советскими системами С-300.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. В настоящее время на боевом дежурстве есть два дивизиона этой системы ПВО.

Patriot способен сбивать баллистику и российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Также воздушные силы сообщили, что ЗРК Patriot был использован для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.