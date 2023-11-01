Какие главные отличия ЗРК Patriot от израильской системы Arrow 3 — ответ эксперта

Зенитный ракетный комплекс Patriot отличается от системы противоракетной обороны Arrow 3 высотой поражения цели и не только.
Эксперт назвал главные отличия ЗРК Patriot от израильской системы Arrow 3
По словам эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко, система ПРО Arrow 3 является израильским супероружием. Это разъясняется её чертами. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более, в то же время Patriot максимум достает на 30 км от земли.
При этом он уточнил, что существенно отличается цена двух систем. Arrow 3 "намного дороже, чем Patriot".
Что известно о первом в истории применения внеатмосферного ПВО Arrow 3
По информации аналитиков украинского издания, в сообщении израильских военных, вероятно, говорится о применении системы противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами с территории Йемена.
Ракета, вероятно, была направлена по городу Эйлат.
Поэтому от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической.
В арсенале хуситов известно об одной такой ракете – Toufan, по сути, является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.
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