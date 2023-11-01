Какие главные отличия ЗРК Patriot от израильской системы Arrow 3 — ответ эксперта

Зенитный ракетный комплекс Patriot отличается от системы противоракетной обороны Arrow 3 высотой поражения цели и не только.

Эксперт назвал главные отличия ЗРК Patriot от израильской системы Arrow 3

По словам эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко, система ПРО Arrow 3 является израильским супероружием. Это разъясняется её чертами. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более, в то же время Patriot максимум достает на 30 км от земли.

Если у вас есть Arrow 3, вы прикрываете территорию в радиусе 100 км вокруг его позиций. Тот самый Patriot – всего лишь 20-25 км. Лучше брать первый, он более дорогой, но более современный и на его обслуживание нужно меньше людей. По сравнению с Patriot, батарея которого нуждается в персонале из 80-90 человек, - отметил Романенко. Поделиться

При этом он уточнил, что существенно отличается цена двух систем. Arrow 3 "намного дороже, чем Patriot".

Что известно о первом в истории применения внеатмосферного ПВО Arrow 3

Ракета класса "земля-земля", запущенная по территории государства Израиль из района Красного моря, была успешно перехвачена системой дальней защиты "Стрела". Системы обнаружения ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее в наиболее подходящее оперативное время и место, говорится в сообщении израильских военных. Поделиться

По информации аналитиков украинского издания, в сообщении израильских военных, вероятно, говорится о применении системы противоракетной обороны Arrow 3 для перехвата ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами с территории Йемена.

Это первый случай в истории, когда в боевых условиях была использована мощнейшая система противоракетной обороны, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Ракета, вероятно, была направлена по городу Эйлат.

Поэтому от Йемена ракета должна была преодолеть около 1700 км. Хотя в ЦАХАЛе не уточнили тип сбитой ракеты, в Defense Express предполагают, что речь идет о баллистической.

В арсенале хуситов известно об одной такой ракете – Toufan, по сути, является иранской баллистической ракетой средней дальности Ghadr.