Які головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3 — відповідь експерта

Зенітний ракетний комплекс Patriot відрізняється від системи протиракетної оборони Arrow 3 висотою ураження цілі і не тільки.

Експерт назвав головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3

За словами експерта з авіації та ракетного озброєння Валерія Романенка, система ПРО Arrow 3 є ізраїльською суперзброєю. Це пояснюється її характеристиками. Верхня межа перехоплення становить 100 кілометрів і більше, водночас Patriot максимум дістає на 30 кілометрів від землі.

Якщо у вас Arrow 3, ви прикриваєте територію в радіусі 100 км навколо його позицій. Той самий Patriot - всього лише 20-25 км. Краще брати перший, він дорожчий, але сучасніший і на його обслуговування потрібно менше людей. У порівнянні з Patriot, батарею якого потребує персонал з 80-90 осіб, - зазначив Романенко. Поширити

При цьому він уточнив, що значно відрізняється ціна двох систем. Arrow 3 "набагато дорожче, ніж Patriot".

Що відомо про перше в історії застосування позаатмосферної ППО Arrow 3

Ракета класу "земля-земля", яка була запущена по території держави Ізраїль з району Червоного моря, була успішно перехоплена системою далекого захисту "Стріла". Системи виявлення ВПС відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у найбільш відповідний оперативний час і місце, - йдеться у повідомленні ізраїльських військових. Поширити

За інформацією аналітиків українського видання, у повідомленні ізраїльських військових, ймовірно, йдеться по застосування системи протиракетної оборони Arrow 3 для перехоплення ракети, випущеної єменськими бойовиками-хуситами з території Ємена.

Це перший випадок в історії, коли в бойових умовах була використана найпотужніша система протиракетної оборони, - підкреслюють аналітики видання. Поширити

Ракету, ймовірно було спрямовано по місту Ейлат.

Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну.

В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету – Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.