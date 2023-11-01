Які головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3 — відповідь експерта

Зенітний ракетний комплекс Patriot відрізняється від системи протиракетної оборони Arrow 3 висотою ураження цілі і не тільки.
Експерт назвав головні відмінності ЗРК Patriot від ізраїльської системи Arrow 3
За словами експерта з авіації та ракетного озброєння Валерія Романенка, система ПРО Arrow 3 є ізраїльською суперзброєю. Це пояснюється її характеристиками. Верхня межа перехоплення становить 100 кілометрів і більше, водночас Patriot максимум дістає на 30 кілометрів від землі.
При цьому він уточнив, що значно відрізняється ціна двох систем. Arrow 3 "набагато дорожче, ніж Patriot".
Що відомо про перше в історії застосування позаатмосферної ППО Arrow 3
За інформацією аналітиків українського видання, у повідомленні ізраїльських військових, ймовірно, йдеться по застосування системи протиракетної оборони Arrow 3 для перехоплення ракети, випущеної єменськими бойовиками-хуситами з території Ємена.
Ракету, ймовірно було спрямовано по місту Ейлат.
Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну.
В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету – Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.
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