У Німеччині друга група українців пройшла навчання із Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

У Німеччині друга група українців пройшла навчання із Patriot

Patriot

Друга група українських військових пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Що відомо про навчання українських військових

Відповідну заяву 1 грудня зробив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині.

За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим комплексом ППО і виконувати бойові завдання.

Як зазначає видання, у навчаннях брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в силах протиповітряної оборони. Багато хто з військових мав досвід роботи з радянськими системами С-300.

Patriot для України

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Додамо, що Patriot здатний збивати балістику та російські аеробалістичні ракети "Кинджал". Також Повітряні сили повідомили, що ЗРК Patriot був використаний для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року.

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