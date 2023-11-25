Германия усилит поддержку Украины в войне против РФ — Бербок

Германия усилит поддержку Украины как на уровне Евросоюза, так и НАТО.
Бербок заявила об усилении поддержки Украины в войне против РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку.
При этом она подчеркнула, что "наших собственных, геополитических интересах, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу".
Германия хочет удвоить помощь Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро для этого планируется потратить 8 млрд евро.
Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.
Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.
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