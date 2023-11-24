США и Германия договорились склонить Украину к переговорам с РФ — Bild

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден якобы разработали план того, как склонить Украину к переговорам с Кремлем по прекращению развязной преступной войны.
Что известно о договоренностях Шольца и Байдена по Украине
По информации журналистов издания, Вашингтон и Берлин якобы разработали стратегию склонения Украины к переговорам с РФ без прямого давления.
Отмечается, что западные партнеры хотят поставить Украину в стратегически выгодную переговорную позицию, которая позволит Киеву вести переговоры по сохранению территориальной целостности и суверенитета.
Немецкие чиновники отметили журналистам, что Шольц координируется по этому вопросу с Байденом.
Однако Берлин и Вашингтон не планируют непосредственно убеждать руководство Украины в необходимости переговоров с Россией.
В частности, как говорится в материале издания, приблизить Украину к переговорам с Россией США и Германия стремятся, регулируя поставки вооружений.
Так, у Шольца и Байдена хотят поставлять Украине достаточное количество оружия для удержания линии фронта, однако его будет недостаточно для освобождения оккупированных Россией территорий.
Зеленский сам должен прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без каких-либо подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы, – заявил на условиях анонимности один из немецких чиновников.
Что в ОП говорят о заявлениях о необходимости переговоров с Россией
По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, заявления кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной после преступного вторжения и террора похожи на шизофрению.
Он подчеркнул, что заявления Путина отчетливо демонстрируют его неадекватность.
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