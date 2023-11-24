США и Германия договорились склонить Украину к переговорам с РФ — Bild
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США и Германия договорились склонить Украину к переговорам с РФ — Bild

Олаф Шольц и Джо Байден
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден якобы разработали план того, как склонить Украину к переговорам с Кремлем по прекращению развязной преступной войны.

Что известно о договоренностях Шольца и Байдена по Украине

По информации журналистов издания, Вашингтон и Берлин якобы разработали стратегию склонения Украины к переговорам с РФ без прямого давления.

Отмечается, что западные партнеры хотят поставить Украину в стратегически выгодную переговорную позицию, которая позволит Киеву вести переговоры по сохранению территориальной целостности и суверенитета.

Немецкие чиновники отметили журналистам, что Шольц координируется по этому вопросу с Байденом.

Однако Берлин и Вашингтон не планируют непосредственно убеждать руководство Украины в необходимости переговоров с Россией.

В частности, как говорится в материале издания, приблизить Украину к переговорам с Россией США и Германия стремятся, регулируя поставки вооружений.

Так, у Шольца и Байдена хотят поставлять Украине достаточное количество оружия для удержания линии фронта, однако его будет недостаточно для освобождения оккупированных Россией территорий.

Зеленский сам должен прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без каких-либо подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы, – заявил на условиях анонимности один из немецких чиновников.

Что в ОП говорят о заявлениях о необходимости переговоров с Россией

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, заявления кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной после преступного вторжения и террора похожи на шизофрению.

Мне вообще это странно: "Мы готовы к мирным переговорам". То есть ты заходишь с войной умышленно убивать людей, чтобы говорить с ними о мире? Ну, это же конкретная шизофрения, будем называть вещи своими именами. Но Путин всегда так себя вел - говорил абсурдные Кстати, просто сегодня это рельефно видно, - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что заявления Путина отчетливо демонстрируют его неадекватность.

В России считали, что когда они очень быстро захватят Украину, то смогут немного прирезать наиболее патриотически настроенных граждан другой страны. То есть отфильтруют их, в концлагерях потом уничтожат и т.д., и об этом немногие будут знать, потому что всю историю будет модерировать Советский Союз 2.0. Я просто хочу, чтобы мы все это понимали и фиксировали. Итак, имея это все в подсознании, Путин хочет сказать якобы они "всегда были за мир" – убивают людей, потому что за мир, хотят уничтожить Украину, потому что за мир и тому подобное, - подчеркнул представитель ОП

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