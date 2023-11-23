В МИД Литвы заявили о риске вовлечения Украины в переговоры с РФ

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Украина рискует быть невольно вовлечена в переговоры с Россией, поскольку западные партнеры не оказывают необходимого объема вооружений и другой помощи.

Могут ли медленные темпы военной помощи Западу вынудить Украину к переговорам с РФ

Ландсбергис отметил, что у Украины нет ракетных систем и боеприпасов, а медленный темп принятия решений Брюсселем и другими странами ЕС могут поставить Киев в положение, когда не останется другого выхода, кроме как вести переговоры со страной-агрессорой.

Это не было бы выбором Украины. Та Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать до тех пор, пока мы дышим, никогда бы не выбрала переговоры с террористами. Но реальность может оказаться именно такой, – предостерег глава МИД Литвы. Поделиться

Широкая поддержка Украины понемногу ослабляется, поскольку контрнаступление украинских военных не принесло желаемых успехов.

Это выглядит комично, когда мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский союз в Украине, - отметил Ландсбергис. Поделиться

Что известно о визите премьер-министра Литвы в Украину

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетит Украину с многодневным рабочим визитом.

По информации издания LRT, глава Литовского правительства вечером 23 ноября должен вылететь из Литвы в Украину.

Ее визит продлится 4 дня.

Я встречусь с украинскими лидерами, а в субботу поучаствую в "Украинской зерновой инициативе", которую в прошлом году открыл президент Владимир Зеленский, - отметила Шимоните. Поделиться

Премьер-министр Литвы также подчеркнула, что обсуждать с представителями украинской власти все неотложные вопросы.