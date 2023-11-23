В МИД Литвы заявили о риске вовлечения Украины в переговоры с РФ

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Украина рискует быть невольно вовлечена в переговоры с Россией, поскольку западные партнеры не оказывают необходимого объема вооружений и другой помощи.
Могут ли медленные темпы военной помощи Западу вынудить Украину к переговорам с РФ
Ландсбергис отметил, что у Украины нет ракетных систем и боеприпасов, а медленный темп принятия решений Брюсселем и другими странами ЕС могут поставить Киев в положение, когда не останется другого выхода, кроме как вести переговоры со страной-агрессорой.
Широкая поддержка Украины понемногу ослабляется, поскольку контрнаступление украинских военных не принесло желаемых успехов.
Что известно о визите премьер-министра Литвы в Украину
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетит Украину с многодневным рабочим визитом.
По информации издания LRT, глава Литовского правительства вечером 23 ноября должен вылететь из Литвы в Украину.
Ее визит продлится 4 дня.
Премьер-министр Литвы также подчеркнула, что обсуждать с представителями украинской власти все неотложные вопросы.
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