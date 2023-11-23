ЕС предлагает Венгрии почти миллиард евро в обмен на одобрение помощи Украине
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Политика
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ЕС предлагает Венгрии почти миллиард евро в обмен на одобрение помощи Украине

Виктор Орбан
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Еврокомиссия одобрила выделение 900 млн евро по замороженным авансовым платежам фонда восстановления Венгрии в надежде на преодоление вето со стороны Венгрии относительно принятия военной помощи Украине и других важных решений.

Что известно о плане ЕС по преодолению вето Венгрии на вопрос о помощи Украине

По информации представителей Еврокомиссии, это первое официальное разрешение Брюсселя на перевод замороженных средств с декабря прошлого года.

В случае, если Венгрия поддержит решение по Украине и вопрос расширения бюджета ЕС, правительству будет переведено 900 млн. евро.

устойчивости Венгрии, включающий раздел о REPowerEU. Теперь план оценивается в 10,4 млрд. евро (6,5 млрд. евро в виде грантов и 3,9 млрд. евро в виде кредитов).

Согласно этому решению, власти Венгрии не сразу получат деньги, а должны будут удовлетворить ряд условий, среди которых проведение судебной реформы, усиление борьбы с коррупцией и реформирование работы систем аудита и контроля.

Отмечается, что решение было принято на фоне длительного спора по поводу нарушения Венгрией демократических стандартов.

В прошлом году ЕС приостановил финансирование для Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за проблем с верховенством права и коррупцией. Орбану необходимы эти средства после продолжительной рецессии и бюджетного кризиса.

Теперь Евросовет будет четыре недели, чтобы одобрить оценку Еврокомиссии и позволить Венгрии получить эти средства.

Пока ничего не известно, брала ли Венгрия перед Евросоюзом обязательство снять вето после размораживания финансирования от ЕС.

Что известно о блокировании Венгрией военной помощи Украине

Еврокомиссия исключила Венгрию из программы экономического стимулирования по преодолению последствий пандемии коронавируса из-за признаков коррупции и отступления правительства Орбана от принципов демократии.

После этого Венгрия наложила фактическое вето на решение ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро к 2027 году и начало переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Также правительство Орбана заблокировало план военной помощи ЕС Украине в размере 20 млрд евро и выступило против усиления санкций в отношении России.

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