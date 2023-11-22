Еврокомиссия приняла жесткое решение касательно Венгрии на фоне ее новых провокаций

Исполнительные власти Евросоюза решили пока не разблокировать 700 млн евро на восстановление Венгрии.

В ЕС подготовили новый неприятный сюрприз для Венгрии

Официальный Будапешт рассчитывает на получение средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС в размере 700 миллионов евро.

Однако, как заявили в Брюсселе, деньги не будут выделены, пока команда Виктора Орбана не решит давние вопросы предвзятости судебной системы и верховенства права.

Следует отметить, что 21 ноября комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс публично похвалил новый венгерский закон, который должен устранить волнение Брюсселя по поводу независимости судебной системы, как "важный шаг в правильном направлении".

Однако это не конец процесса. Венгрии также необходимо завершить сопутствующие шаги по имплементации, – напомнил он. Поделиться

По словам комиссар по бюджету Йоханнеса Гана, он фиксирует в Венгрии некоторые ценные изменения.

Также политик обратил внимание на то, что коммуникация с официальным Будапештом особенно интенсивна в вопросах, касающихся предотвращения рисков конфликта интересов в правлениях трастов.

Венгрия все равно продолжает себя дискредитировать в Евросоюзе

Что важно понимать, дискуссии в ЕС прошли после того, как партия Орбана "Фидес" подала на рассмотрение парламента законопроект о "защите национального суверенитета" с целью защиты от того, что она назвала неподобающим политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп.

Более того, венгерский лидер организовал в своей стране масштабную информационную кампанию против главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.