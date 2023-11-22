Еврокомиссия приняла жесткое решение касательно Венгрии на фоне ее новых провокаций
Категория
Политика
Дата публикации

Еврокомиссия приняла жесткое решение касательно Венгрии на фоне ее новых провокаций

Виктор Орбан
Читати українською
Источник:  Euractiv

Исполнительные власти Евросоюза решили пока не разблокировать 700 млн евро на восстановление Венгрии.

В ЕС подготовили новый неприятный сюрприз для Венгрии

Официальный Будапешт рассчитывает на получение средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС в размере 700 миллионов евро.

Однако, как заявили в Брюсселе, деньги не будут выделены, пока команда Виктора Орбана не решит давние вопросы предвзятости судебной системы и верховенства права.

Следует отметить, что 21 ноября комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс публично похвалил новый венгерский закон, который должен устранить волнение Брюсселя по поводу независимости судебной системы, как "важный шаг в правильном направлении".

Однако это не конец процесса. Венгрии также необходимо завершить сопутствующие шаги по имплементации, – напомнил он.

По словам комиссар по бюджету Йоханнеса Гана, он фиксирует в Венгрии некоторые ценные изменения.

Также политик обратил внимание на то, что коммуникация с официальным Будапештом особенно интенсивна в вопросах, касающихся предотвращения рисков конфликта интересов в правлениях трастов.

Венгрия все равно продолжает себя дискредитировать в Евросоюзе

Что важно понимать, дискуссии в ЕС прошли после того, как партия Орбана "Фидес" подала на рассмотрение парламента законопроект о "защите национального суверенитета" с целью защиты от того, что она назвала неподобающим политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп.

Более того, венгерский лидер организовал в своей стране масштабную информационную кампанию против главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Очевидно, что Венгрия не достигла эффективного или достаточного прогресса в выполнении условий независимости судебной власти. На самом деле венгерское правительство, кажется, прилагает больше усилий для саботажа и срыва реформ, чем для их реализации, – выступил с комментарием по этому поводу депутат ЕНП Йерун Ленаэрс.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Не можем с этим смириться. Венгрия публично пригрозила Украине
Виктор Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия манипулирует "национальными консультациями" по поводу вступления Украины в ЕС
Флаг Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро помощи Украине от Евросоюза
Венгрия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.