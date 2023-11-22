Єврокомісія ухвалила жорстке рішення щодо Угорщини на тлі її нових провокацій
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Політика
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Єврокомісія ухвалила жорстке рішення щодо Угорщини на тлі її нових провокацій

Віктор Орбан
Джерело:  Euractiv

Виконавча влада Євросоюзу вирішила поки не розблокувати 700 млн євро на відновлення Угорщини.

У ЄС підготували новий неприємний сюрприз для Угорщини

Офіційний Будапешт досі розраховує на отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості ЄС у розмірі 700 мільйонів євро.

Однак, як заявили у Брюсселі, гроші не будуть виділені доти, доки команда Віктора Орбана не розв'яже давні питання упередженості судової системи та верховенства права.

Варто зазначити, що 21 листопада комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс публічно похвалив новий угорський закон, який повинен усунути хвилювання Брюсселя щодо незалежності судової системи, як "важливий крок у правильному напрямку".

Однак це не кінець процесу. Угорщині також необхідно завершити супутні кроки з імплементації, – нагадав він.

За словами комісар з питань бюджету Йоганнеса Гана, він фіксує в Угорщині деякі цінні зміни.

Також політик звернув увагу на те, що комунікація з офіційним Будапештом є особливо інтенсивною у питаннях, що стосуються запобігання ризикам конфлікту інтересів у правліннях трастів.

Угорщина все одно продовжує себе дискредитувати у Євросоюзі

Що важливо розуміти, дискусії в ЄС відбулися після того, як партія Орбана "Фідес" подала на розгляд парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету" з метою захисту від того, що вона назвала неналежним політичним втручанням з боку іноземних осіб або груп.

Ба більше, угорський лідер організував у власній країні масштабну інформаційну кампанію проти очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Очевидно, що Угорщина не досягла ефективного або достатнього прогресу у виконанні умов щодо незалежності судової влади. Насправді угорський уряд, здається, докладає більше зусиль для саботажу і зриву реформ, ніж для їх реалізації, – виступив з коментарем з цього приводу депутат ЄНП Йерун Ленаерс.

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