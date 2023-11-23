ЄС пропонує Угорщині майже мільярд євро в обмін на схвалення допомоги Україні

Єврокомісія схвалила віділення 900 млн євро з заморожених авансових платежів фонду відновлення Угорщини у надії на подолання вето з боку Угорщини стосовно ухвалення військової допомоги Україні та інших важливих рішень.

Що відомо про план ЄС щодо подолання вето Угорщини на питання допомоги Україні

За інформацією представників Єврокомісії, це перший офіційний дозвіл Брюсселля на переказ заморожених коштів з грудня минулого року.

У разі, якщо Угорщина підтримає рішення щодо України та питання розширення бюджету ЄС, уряду буде переказано 900 млн євро.

стійкості Угорщини, який включає розділ про REPowerEU. Тепер план оцінюється в 10,4 млрд євро (6,5 млрд євро у вигляді грантів і 3,9 млрд євро у вигляді кредитів).

Відповідно до цього рішення, влада Угорщини не одразу отримає гроші, а повинна буде задовільнити низку умов, серед яких проведення судової реформи, посилення боротьби із корупцією та реформування роботи систем аудиту і контролю.

Зазначається, що рішення було прийняте на тлі тривалої суперечки щодо порушення Угорщиною демократичних стандартів.

Минулого року ЄС призупинив фінансування для Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права і корупцією. Орбану необхідні ці кошти після тривалої рецесії і бюджетної кризи.

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.

Наразі нічого не відомо, чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС.

Що відомо про блокування Угорщиною військової допомоги Україні

Єврокомісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів демократії.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.