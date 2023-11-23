В МЗС Литви заявили про ризик втягнення України у переговори з РФ

За словами керівника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, Україна ризикує бути мимоволі втягнутою у переговори із Росією, оскільки західні партнери не надають необхідного обсягу озброєнь та іншої допомоги.

Чи можуть повільні темпи військової допомоги Заходу змусити Україну до переговорів з РФ

Ландсбергіс зазначив, що Україна не має ракетних систем та боєприпасів, а повільний темп прийняття рішень Брюсселем та іншими країнами ЄС можуть поставити Київ у становище, коли не залишиться іншого виходу, окрім як вести переговори із країною-агресоркою.

Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою, - застеріг глава МЗС Литви. Поширити

Широка підтримка України потроху послаблюється, оскільки контрнаступ українських військових не приніс бажаних успіхів.

Це виглядає комічно, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський союз Україні, - зазначив Ландсбергіс. Поширити

Що відомо про візит прем’єр-міністра Литви до України

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним робочим візитом.

За інформацією видання LRT, очільниця Литовського уряду увечері 23 листопада має вилетіти з Литви до України.

Її візит триватиме 4 дні.

Я зустрінуся з українськими лідерами, а в суботу візьму участь в "Українській зерновій ініціативі", яку минулого року відкрив президент Володимир Зеленський, - зазначила Шимоніте. Поширити

Прем’єр-міністр Литви також підкреслила, що обговорювати з представниками української влади усі нагальні питання.