В МЗС Литви заявили про ризик втягнення України у переговори з РФ

За словами керівника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, Україна ризикує бути мимоволі втягнутою у переговори із Росією, оскільки західні партнери не надають необхідного обсягу озброєнь та іншої допомоги.
Чи можуть повільні темпи військової допомоги Заходу змусити Україну до переговорів з РФ
Ландсбергіс зазначив, що Україна не має ракетних систем та боєприпасів, а повільний темп прийняття рішень Брюсселем та іншими країнами ЄС можуть поставити Київ у становище, коли не залишиться іншого виходу, окрім як вести переговори із країною-агресоркою.
Широка підтримка України потроху послаблюється, оскільки контрнаступ українських військових не приніс бажаних успіхів.
Що відомо про візит прем’єр-міністра Литви до України
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним робочим візитом.
За інформацією видання LRT, очільниця Литовського уряду увечері 23 листопада має вилетіти з Литви до України.
Її візит триватиме 4 дні.
Прем’єр-міністр Литви також підкреслила, що обговорювати з представниками української влади усі нагальні питання.
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