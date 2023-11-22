ЄС виділив Україні новий транш в 1,5 млрд євро

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.
Новий транш макрофінансової допомоги від ЄС
Європейський Союз виділив Україні черговий транш на 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги.
До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже перевищила 15 мільярдів євро — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.
Допомога ЄС вже сягнула 85 мільярдів євро, до 2027 року заплановано надати ще 50 мільярдів євро.
Макрофінансова допомога від ЄС
У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Україна вже отримала 15 млрд євро.
Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.
Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.
Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, що включає гранти, позички та гарантії покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проєктів реконструкції.
Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.
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