ЄС виділив Україні новий транш в 1,5 млрд євро

Новий транш макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський Союз виділив Україні черговий транш на 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги.

Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023

ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", – повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поширити

До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже перевищила 15 мільярдів євро — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.

Допомога ЄС вже сягнула 85 мільярдів євро, до 2027 року заплановано надати ще 50 мільярдів євро.

Макрофінансова допомога від ЄС

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Україна вже отримала 15 млрд євро.

Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, що включає гранти, позички та гарантії покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проєктів реконструкції.

Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.