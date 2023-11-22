ЄС готовий дати Україні план безпекових забовʼязань — Bloomberg

Єврокомісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Він включає механізм довгострокової військової підтримки, навчання військових ЗСУ та підтримку розвитку оборонної промисловості держави.

Які деталі проєкту

Проєкт документа посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.

Рамкова програма Євросоюзу включає такі пропозиції:

"передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість;

навчання військовослужбовців Збройних Сил України;

розширення співробітництва з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

зміцнення здатності України протистояти кіберзагрозам та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України щодо розмінування та вирішення проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомогу Україні у її програмі реформ, пов'язаної з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, озброєнь та боєприпасів, та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу України та зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Також зазначається, що план ляже в основу консультацій з Україною та країнами "Великої сімки".

Підтримка ЄС під загрозою

Зазначимо, що обговорення такого плану відбувається на тлі невиконання Євросоюзом свого зобов'язання надати Силам оборони України один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також на тлі переговорів про довгострокову допомогу, що "зайшли в глухий кут", зазначається в публікації.

У документі йдеться, що підтримка постачання зброї, як і раніше, надаватиметься через "Європейський фонд миру" - механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

За словами дипломата ЄС у розмові з журналістами, початковий план ЄС виділити 20 мільярдів євро (21,8 мільярда доларів) протягом 4 років на відшкодування передачі озброєння для України залишається під загрозою зриву через те, що деякі держави-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитись про умови.

Натомість країни ЄС сподіваються досягти домовленості про виділення 5 мільярдів євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки надалі, пише Bloomberg.

Також очікується, що лідери ЄС обговорять на грудневому саміті рекомендацію Єврокомісії офіційно розпочати переговори щодо членства з Україною.

Нагадаємо, що деякі потоки підтримки для України від ЄС блокує Угорщина - Будапешт хоче, щоб Брюссель спочатку обговорив її спільну стратегію щодо Києва, сказав інший дипломат.