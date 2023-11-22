ЕС готов дать Украине план безопасности — Bloomberg

Еврокомиссия представила государствам-членам проект решения о предоставлении Украине долгосрочных обязательств по безопасности. Он включает в себя механизм долгосрочной военной поддержки, обучение военных ВСУ и поддержку развития оборонной промышленности государства.

Какие детали проекта

Проект документа послы ЕС будут обсуждать на этой неделе, а лидеры стран-членов – на саммите в следующем месяце.

Рамочная программа Евросоюза включает следующие предложения:

"предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставки военной техники в Украину", мобилизующий европейскую оборонную промышленность;

обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины;

расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для увеличения мощностей и согласования стандартов;

укрепление способности Украины противостоять киберугрозам и гибридным угрозам, а также дезинформации;

поддержка усилий Украины по разминированию и решению проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;

помощь Украине в ее программе реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;

поддержка энергетического перехода и усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Также отмечается, что план ляжет в основу консультаций с Украиной и странами "Большой семерки".

Поддержка ЕС под угрозой

Отметим, что обсуждение такого плана происходит на фоне невыполнения Евросоюзом своего обязательства предоставить Силам обороны Украины один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, а также на фоне "зашедших в тупик переговоров о долгосрочной помощи", отмечается в публикации.

В документе говорится, что поддержка поставки оружия по-прежнему будет предоставляться через "Европейский фонд мира" - механизм, возмещающий государствам-членам то, что они поставляют Украине.

По словам дипломата ЕС в разговоре с журналистами, первоначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро (21,8 миллиарда долларов) в течение 4 лет на возмещение передачи вооружения для Украины остается под угрозой срыва из-за того, что некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях.

В то же время страны ЕС надеются достичь договоренности о выделении 5 миллиардов евро на 2024 год с обязательствами по продолжению поддержки в дальнейшем, пишет Bloomberg.

Также ожидается, что лидеры ЕС обсудят на декабрьском саммите рекомендацию Еврокомиссии официально начать переговоры по членству с Украиной.

Напомним, что некоторые потоки поддержки для Украины от ЕС блокирует Венгрия – Будапешт хочет, чтобы Брюссель сначала обсудил ее общую стратегию по Киеву, сказал другой дипломат.