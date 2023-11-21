Шарль Мішель оцінив прогрес України на шляху до членства у ЄС
Категорія
Політика
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Шарль Мішель оцінив прогрес України на шляху до членства у ЄС

Офіс Президента України
Шарль Мішель

За словами президента Євроради Шарля Мішеля за результатами візиту до Києва, керівництво України успішно просуває важливі антикорупційні реформи та виконує іншу роботу, необхідну для членства у ЄС. 

Що відомо про оцінку Шарлем Мішелем прогресу України на шляху до ЄС

Президент Євроради зазначив, що не пошкодує зусиль заради членства у ЄС України та Молдови.

Як ви знаєте, членство в ЄС не набувається раптово за ніч. Розширення є і буде процесом, заснованим на заслугах, - підкреслив Шарль Мішель.

Він попередив, що процес вступу у ЄС супроводжується багатьма вимогами і іноді може викликати розчарування, однак повина проводитись відповідна робота, особливо у галузі реформування правової бази.

Навіть сьогодні у день символічної річниці, ви продовжуєте просувати важливі антикорупційні реформи. Ви сьогодні проголосували у Верховній Раді за три дуже важливі закони. Я хочу привітати вас, бо це демонструє ваш рішучий настрій робити необхідне, - зазначив Шарль Мішель.

Він переконаний, що підтримка України є для європейських країн моральним обов’язком і стратегічною відповідальністю.

Водночас розширення для ЄС – це, за його словами, стратегічна інвестиція у мир, процвітання і демократичні цінності.

Я маю намір зробити усе, аби переконати 27 колег, що ми потребуємо позитивного рішення у грудні, - підкреслив Мішель.

Він пояснив, що позитивне рішення означає три виміри.

По-перше, це повідомлення для громадян Європейського Союзу, що ми дбаємо про наше спільне майбутнє з точки зору безпеки, процвітання і стабільності, - зазначив Мішель.

Чиновник додав, що Євросоюз буде більш захищеним і безпечним, і заможним разом з країнами, які поділяють ті ж принципи, цінності та бачення.

По-друге, це повідомлення для народу України і народу Молдови, що ми є надійними, серйозними і лояльними, що ми добре розуміємо, що стоїть на кону, - наголосив президент Євроради.

Він додав, що це слугує певним аргументом, аби переконати лідерів 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок переговорів.

По-третє, це повідомлення для Кремля і усіх у світі, хто хоче підірвати порядок, заснований на правилах, кому не подобабться людська гідність і демократичні принципи, - підсумував Мішель.

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