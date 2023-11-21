Шарль Мішель оцінив прогрес України на шляху до членства у ЄС

За словами президента Євроради Шарля Мішеля за результатами візиту до Києва, керівництво України успішно просуває важливі антикорупційні реформи та виконує іншу роботу, необхідну для членства у ЄС.
Що відомо про оцінку Шарлем Мішелем прогресу України на шляху до ЄС
Президент Євроради зазначив, що не пошкодує зусиль заради членства у ЄС України та Молдови.
Він попередив, що процес вступу у ЄС супроводжується багатьма вимогами і іноді може викликати розчарування, однак повина проводитись відповідна робота, особливо у галузі реформування правової бази.
Він переконаний, що підтримка України є для європейських країн моральним обов’язком і стратегічною відповідальністю.
Водночас розширення для ЄС – це, за його словами, стратегічна інвестиція у мир, процвітання і демократичні цінності.
Він пояснив, що позитивне рішення означає три виміри.
Чиновник додав, що Євросоюз буде більш захищеним і безпечним, і заможним разом з країнами, які поділяють ті ж принципи, цінності та бачення.
Він додав, що це слугує певним аргументом, аби переконати лідерів 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок переговорів.
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