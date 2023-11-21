Шарль Мишель оценил прогресс Украины по пути к членству в ЕС
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Шарль Мишель оценил прогресс Украины по пути к членству в ЕС

Офис Президента Украины
Шарль Мишель
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По словам президента Евросовета Шарля Мишеля по результатам визита в Киев, руководство Украины успешно продвигает важные антикоррупционные реформы и выполняет другую работу, необходимую для членства в ЕС.

Что известно об оценке Шарлем Мишелем прогресса Украины по пути в ЕС

Президент Евросовета отметил, что не пожалеет усилий для членства в ЕС Украины и Молдовы.

Как вы знаете, членство в ЕС не приобретается внезапно за ночь. Расширение есть и будет процессом, основанным на заслугах, - подчеркнул Шарль Мишель.

Он предупредил, что процесс вступления в ЕС сопровождается многими требованиями и иногда может вызвать разочарование, однако должно проводиться соответствующая работа, особенно в области реформирования правовой базы.

Даже сегодня в день символической годовщины вы продолжаете продвигать важные антикоррупционные реформы. Вы сегодня проголосовали в Верховной Раде за три очень важных закона. Я хочу поздравить вас, потому что это демонстрирует ваше решительное настроение делать необходимое, - отметил Шарль Мишель.

Он убежден, что поддержка Украины является для европейских стран моральным долгом и стратегической ответственностью.

В то же время расширение для ЕС – это, по его словам, стратегическая инвестиция в мир, процветание и демократические ценности.

Я намерен сделать все, чтобы убедить 27 коллег, что мы нуждаемся в положительном решении в декабре, - подчеркнул Мишель.

Он объяснил, что положительное решение означает три измерения.

Во-первых, это сообщение для граждан Европейского Союза, что мы заботимся о нашем общем будущем с точки зрения безопасности, процветания и стабильности, - отметил Мишель.

Чиновник добавил, что Евросоюз будет более защищенным и безопасным и состоятельным вместе со странами, разделяющими те же принципы, ценности и видения.

Во-вторых, это сообщение для народа Украины и народа Молдовы, что мы надежны, серьезны и лояльны, что мы хорошо понимаем, что стоит на кону, - подчеркнул президент Евросовета.

Он добавил, что это служит определенным аргументом, чтобы убедить лидеров 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.

В-третьих, это сообщение для Кремля и всех в мире, кто хочет подорвать порядок, основанный на правилах, кому не нравятся человеческое достоинство и демократические принципы, - подытожил Мишель.

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