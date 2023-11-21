Шарль Мишель оценил прогресс Украины по пути к членству в ЕС

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля по результатам визита в Киев, руководство Украины успешно продвигает важные антикоррупционные реформы и выполняет другую работу, необходимую для членства в ЕС.
Что известно об оценке Шарлем Мишелем прогресса Украины по пути в ЕС
Президент Евросовета отметил, что не пожалеет усилий для членства в ЕС Украины и Молдовы.
Он предупредил, что процесс вступления в ЕС сопровождается многими требованиями и иногда может вызвать разочарование, однако должно проводиться соответствующая работа, особенно в области реформирования правовой базы.
Он убежден, что поддержка Украины является для европейских стран моральным долгом и стратегической ответственностью.
В то же время расширение для ЕС – это, по его словам, стратегическая инвестиция в мир, процветание и демократические ценности.
Он объяснил, что положительное решение означает три измерения.
Чиновник добавил, что Евросоюз будет более защищенным и безопасным и состоятельным вместе со странами, разделяющими те же принципы, ценности и видения.
Он добавил, что это служит определенным аргументом, чтобы убедить лидеров 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.
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