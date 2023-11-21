Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев

Во вторник, 21 ноября, в Киев, кроме президента Молдовы Маи Санду, приехал и глава Европейского совета Шарль Мишель.
В Киев сегодня приехал глава ЕС
Что известно о визите
О том, что глава Европейского совета Шарль Мишель приедет в Киев 21 ноября, писало издание Politico четыре дня назад. Источники издания заявляли, что Мишель посетит Украину в день памяти протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.
Как отметила президент Молдовы Мая Санду, их визит с Мишелем совпал неслучайно - в повестке обсуждения следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС.
Напомним, эти визиты проходят в преддверии саммита Европейского совета, который состоится в декабре. В ходе него лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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