Президент Молдовы Санду прибыла в Киев с необъявленным визитом

Президент Молдовы Мая Санду во вторник прибыла в Киев с ранее не анонсированным визитом.

Мая Санду прибыла в Киев

В День Достоинства и свободы Санду вместе с супругами Зеленским почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Они также отдали честь памяти павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола.

В своем Twitter (Х) Санду отметила, что прибыла в Киев для встреч с президентами Зеленским и Европейского Совета Шарлем Мишелем. О визите Мишеля официально не сообщали.

Today marks 10 years since the start of Euromaidan, a defining moment for Ukraine’s European path.



Together with @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA, I honoured all those who stood for freedom and those who made the ultimate sacrifice.



Their legacy lives on. pic.twitter.com/2cti4oFGR2 — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 21, 2023

Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Отмечается, что Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом поездом рано утром. Ожидается, что немецкий министр обороны встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.



В минобороны Германии отметили, что своим визитом Министр хочет еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.

Среди основных тем поездки - обучение украинских военных и военная помощь. Кроме политических дискуссий, глава минобороны Германии планирует посетить учебный центр украинских военных.

Также в 10-ю годовщину начала проевропейского восстания на Майдане Писториус почтил память павших в центре Киева.