Президент Молдовы Санду прибыла в Киев с необъявленным визитом

Президент Молдовы Мая Санду во вторник прибыла в Киев с ранее не анонсированным визитом.
Мая Санду прибыла в Киев
В День Достоинства и свободы Санду вместе с супругами Зеленским почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.
Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.
Они также отдали честь памяти павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола.
В своем Twitter (Х) Санду отметила, что прибыла в Киев для встреч с президентами Зеленским и Европейского Совета Шарлем Мишелем. О визите Мишеля официально не сообщали.
Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев
Отмечается, что Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом поездом рано утром. Ожидается, что немецкий министр обороны встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.
В минобороны Германии отметили, что своим визитом Министр хочет еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.
Среди основных тем поездки - обучение украинских военных и военная помощь. Кроме политических дискуссий, глава минобороны Германии планирует посетить учебный центр украинских военных.
Также в 10-ю годовщину начала проевропейского восстания на Майдане Писториус почтил память павших в центре Киева.
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