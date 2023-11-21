Президент Молдовы Санду прибыла в Киев с необъявленным визитом
Категория
Украина
Дата публикации

Президент Молдовы Санду прибыла в Киев с необъявленным визитом

Санду
Читати українською
Источник:  Пресс-служба президента

Президент Молдовы Мая Санду во вторник прибыла в Киев с ранее не анонсированным визитом.

Мая Санду прибыла в Киев

В День Достоинства и свободы Санду вместе с супругами Зеленским почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Владимир и Елена Зеленские вместе с Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Они также отдали честь памяти павших активистов у их портретов. В честь погибших участников Революции Достоинства раздались удары колокола.

В своем Twitter (Х) Санду отметила, что прибыла в Киев для встреч с президентами Зеленским и Европейского Совета Шарлем Мишелем. О визите Мишеля официально не сообщали.

Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Отмечается, что Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом поездом рано утром. Ожидается, что немецкий министр обороны встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

В минобороны Германии отметили, что своим визитом Министр хочет еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.

Среди основных тем поездки - обучение украинских военных и военная помощь. Кроме политических дискуссий, глава минобороны Германии планирует посетить учебный центр украинских военных.

Также в 10-ю годовщину начала проевропейского восстания на Майдане Писториус почтил память павших в центре Киева.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Похищенный россиянами из Мариуполя подросток Ермохин прибыл в Беларусь
Ермохин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона неожиданно прибыл в Украину
Минобороны США
Ллойд Остин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев — известна цель
Борис Писториус

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.