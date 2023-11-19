Похищенный россиянами из Мариуполя подросток Ермохин прибыл в Беларусь

Похищенный россиянами из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, прилетел в Беларусь и пока находится там вместе с сестрой.

Похищенный подросток из Мариуполя вывезли в Беларусь

Об этом адвокат парня Екатерина Бобровская и сам Богдан Ермохин сообщили российскому изданию. Факт выезда молодого человека из России также подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Сейчас подросток находится на территории Беларуси вместе с сестрой, которая его законная опекунка, по информации Бобровской.

Сообщается, что еще 13 ноября Ермохин, которого российские власти пообещали вывезти в "третью страну" для встречи с родственницей до совершеннолетия (до 19 ноября), сообщал в своем Instagram, что ему по-прежнему не были известны детали предстоящей поездки.

Ответьте мне или любую информацию по этому поводу, - требовал он. Поделиться

Что известно о похищении Богдана Ермохина

Родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.

16-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя оккупанты похитили в Россию в 2022 году. Он очутился в детском санатории в Московской области.

В июле 2022 года он был отдан под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

19 ноября Богдану исполнилось 18 лет. По его словам, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

Уполномоченная президента РФ по правам ребенка, на который выдан ордер на арест МКС, Мария Львова-Белова уверяла, что парня вернут домой уже на следующей неделе.

В начале ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украина договорилась о возвращении Богдана Ермохина.