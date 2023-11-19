Викрадений росіянами з Маріуполя підліток Єрмохін прибув до Білорусі

Викрадений росіянами з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, прилетів до Білорусі й поки перебуває там разом із сестрою.

Викраденого підлітка з Маріуполя вивезли до Білорусі

Про це адвокатка хлопця Катерина Бобровська та сам Богдан Єрмохін повідомили російському виданню. Факт виїзду хлопця з Росії також підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зараз підліток перебуває на території Білорусі разом із сестрою, яка його законною опікункою, за інформацією Бобровської.

Повідомляється, що ще 13 листопада Єрмохін, якого російська влада пообіцяла вивезти в "третю країну" для зустрічі з родичкою до повноліття (до 19 листопада), повідомляв у своєму Instagram, що йому, як і раніше, не були відомі деталі майбутньої поїздки.

Дайте мені відповідь або будь-яку інформацію з цього приводу, - вимагав він. Поширити

Що відомо про викрадення Богдана Єрмохіна

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

16-річного Богдана Єрмохіна з Маріуполя окупанти викрали в Росію у 2022 році. Він опинився в дитячому санаторії у Московській області.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвокатки.

19 листопада Богдану виповнилося 18 років. За його словами, він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

Уповноважена президента РФ з прав дитини, на яку видано ордер на арешт МКС, Марія Львова-Бєлова запевняла, що хлопця повернуть додому вже наступного тижня.

На початку листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна домовилася про повернення Богдана Єрмохіна.