Примусово вивезений до РФ підліток з Маріуполя звернувся до Зеленського — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Примусово вивезений до РФ підліток з Маріуполя звернувся до Зеленського — відео

Богдан Єрмохін
Джерело:  online.ua

Примусово вивезений з Маріуполя до Росії 17-річний підліток Богдан Єрмохін отримав повістку та звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням повернути його додому. 

Що відомо про звернення підлітка з Маріуполя до Зеленського

Звернення 17-річного українського хлопця було оприлюднене його адвокатом атериною Бобровською.

Я, Єрмохін Богдан, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович допомогти мені повернутись додому, - йдеться у зверненні хлопця.

Адвокат хлопця також особисто звернулась до президента Зеленського і попросила його тримати питання повернення хлопця на особистому контролі.

Що відомо про вручення повістки в РФ 17-річному підлітку з Маріуполя

За інформацією видання Радіо Свобода із посиланням на адвоката хлопця, батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра. 

Спочатку російські військові вивезли Богдана до окупованого Донецька. А вже у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії у Московській області Росії. 

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвоката.

3 липня 2022 року Богдан зробив кілька безуспішних спроб повернутися в Україну. Він досі перебуває під опікою в Росії, попри те, що має законного опікуна в Україні. Йому видали російський паспорт і змушують отримати паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон, - зазначає Катерина Бобровська.

19 листопада Богдану має виповнитися 18 років. Він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. 

Ми з сестрою Богдана надали всі необхідні документи, які підтверджують, що Богдан та його сестра є кровними родичами, а також документи, які підтверджують, що вона є його законним опікуном. Документи мають нотаріальні посвідчення та Апостиль (офіційне свідоцтво, видане урядом, додане до документів, щоб вони були визнані при предʼявленні в іншій країні). Його український внутрішній паспорт та український закордонний паспорт також є в наявності, - розповідає адвокат.

Однак у розмові з адвокаткою Богдан повідомив про те, що Марія Львова-Бєлова не має наміру повертати його до України. 

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