Примусово вивезений до РФ підліток з Маріуполя звернувся до Зеленського — відео

Примусово вивезений з Маріуполя до Росії 17-річний підліток Богдан Єрмохін отримав повістку та звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням повернути його додому.
Що відомо про звернення підлітка з Маріуполя до Зеленського
Звернення 17-річного українського хлопця було оприлюднене його адвокатом атериною Бобровською.
Адвокат хлопця також особисто звернулась до президента Зеленського і попросила його тримати питання повернення хлопця на особистому контролі.
Що відомо про вручення повістки в РФ 17-річному підлітку з Маріуполя
За інформацією видання Радіо Свобода із посиланням на адвоката хлопця, батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.
Спочатку російські військові вивезли Богдана до окупованого Донецька. А вже у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії у Московській області Росії.
У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвоката.
19 листопада Богдану має виповнитися 18 років. Він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.
Однак у розмові з адвокаткою Богдан повідомив про те, що Марія Львова-Бєлова не має наміру повертати його до України.
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