Понад 8 тис українських дітей Росія доправила до «таборів перевиховання» у 2023 році

Влада РФ продовжує масштабне викрадення неповнолітніх українців. Ба більше, країна-агресорка навіть почала створювати «табори перевиховання», головна мета яких — індоктринаціята та мілітаризація дітей.
Тисячі українських дітей опиняються в російських «таборах перевиховання»
Нові виклики та способи їх вирішення обговори учасники круглого столу «Депортовані українці у так званих «пунктах тимчасових розміщень» — місце перебування чи нові табори?».
За словами голови ГО "Регіональний центр прав людини" Катерини Рашевської, у 2023 році РФ не просто не відмовилася від стратегії викорінення української ідентичності, а й створила нові потужності, систему, яка має відповідне правове регулювання, окремі кошти на реалізацію та окрему мету.
З заявою з цього приводу також виступила Джейн Алієва — директорка Payback4Ukraine, засновниця БФ «Мама Джейн».
Як зазначає уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, на прикладі українських дітей стало зрозуміло, що у світі немає єдиної глобальної системи безпеки дітей.
За її словами, ми маємо чітко виписану велику кількість різних важливих документів, в яких нібито все врегульовано.