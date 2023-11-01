Понад 8 тис українських дітей Росія доправила до «таборів перевиховання» у 2023 році

Влада РФ продовжує масштабне викрадення неповнолітніх українців. Ба більше, країна-агресорка навіть почала створювати «табори перевиховання», головна мета яких — індоктринаціята та мілітаризація дітей.

Тисячі українських дітей опиняються в російських «таборах перевиховання»

Нові виклики та способи їх вирішення обговори учасники круглого столу «Депортовані українці у так званих «пунктах тимчасових розміщень» — місце перебування чи нові табори?».

За словами голови ГО "Регіональний центр прав людини" Катерини Рашевської, у 2023 році РФ не просто не відмовилася від стратегії викорінення української ідентичності, а й створила нові потужності, систему, яка має відповідне правове регулювання, окремі кошти на реалізацію та окрему мету.

Спікери круглого столу «Депортовані українці у так званих «пунктах тимчасових розміщень» — місце перебування чи нові табори?».

Ця мета має чіткий геноцидальний характер і спрямована на те, щоб перетворити українських дітей на ворогів власної нації, на ворогів України. На жаль, та політика, яка спрямована на їх індоктринацію, мілітаризацію, будемо відвертими, має вплив і буде мати для нас вплив у майбутньому. ... ГО "Регіональний центр прав людини" у 2023 році зафіксовано 87 випадків переміщення щонайменше 8 330 українських дітей до так званих таборів перевиховання. Ці табори знаходяться в 30 суб'єктах РФ, також на території тимчасово окупованого Криму та в Білорусі, — наголосила Катерина Рашевська. Поширити

З заявою з цього приводу також виступила Джейн Алієва — директорка Payback4Ukraine, засновниця БФ «Мама Джейн».

Лише протягом жовтня, близько двох сотень українських дітей були доставлені в казанський табір «Заріччя», де поряд із заходами, спрямованими на зміну національної самоідентифікації, також проводилося поєднання віртуальних ігрових середовищ і реальних фізичних ігор. Не виключено, що в майбутньому українських дітей залучатимуть до підрозділів керування безпілотниками на полі бою,- розповіла Джейн Алієва. Поширити

Джейн Алієва — директорка Payback4Ukraine, засновниця БФ «Мама Джейн».

Як зазначає уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, на прикладі українських дітей стало зрозуміло, що у світі немає єдиної глобальної системи безпеки дітей.

За її словами, ми маємо чітко виписану велику кількість різних важливих документів, в яких нібито все врегульовано.