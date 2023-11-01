Более 8 тыс украинских детей Россия доставила в «лагеря перевоспитания» в 2023 году

Власти РФ продолжают масштабное похищение несовершеннолетних украинцев. Более того, страна-агрессорка даже начала создавать «лагеря перевоспитания», главная цель которых — индоктринация и милитаризация детей.

Тысячи украинских детей оказываются в российских «лагерях перевоспитания»

Новые вызовы и способы их решения обсудили участники круглого стола «Депортированные украинцы в так называемых «пунктах временных размещений» — местонахождение или новые лагеря?».

По словам главы ОО "Региональный центр прав человека" Екатерины Рашевской, в 2023 году РФ не просто не отказалась от стратегии искоренения украинской идентичности, но и создала новые мощности, систему, которая имеет соответствующее правовое регулирование, отдельные средства на реализацию и отдельную цель.

Спикеры круглого стола «Депортированные украинцы в так называемых «пунктах временных размещений» – местонахождение или новые лагеря?».

Эта цель носит четкий геноцидальный характер и направлена на то, чтобы превратить украинских детей в врагов собственной нации, в врагов Украины. К сожалению, та политика, которая направлена на их индоктринацию, милитаризацию, будем откровенными, имеет влияние и будет иметь для нас влияние в будущем. ... ОО "Региональный центр прав человека" в 2023 году зафиксировано 87 случаев перемещения по меньшей мере 8 330 украинских детей в так называемые лагеря перевоспитания. Эти лагеря находятся в 30 субъектах РФ, также на территории временно оккупированного Крыма и Беларуси, — подчеркнула Екатерина Рашевская. Поделиться

С заявлением на этот счет также выступила Джейн Алиева — директор Payback4Ukraine, основательница БФ «Мама Джейн».

Только в течение октября около двух сотен украинских детей были доставлены в казанский лагерь «Заречье», где наряду с мероприятиями, направленными на изменение национальной самоидентификации, также проводилось сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр. Не исключено, что в будущем украинских детей будут привлекать в подразделения управления беспилотниками на поле боя, - рассказала Джейн Алиева. Поделиться

Джейн Алиева – директор Payback4Ukraine, основательница БФ «Мама Джейн».

Как отмечает уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, на примере украинских детей стало ясно, что в мире нет единой глобальной системы безопасности детей.

По ее словам, у нас есть четко выписанное большое количество различных важных документов, в которых якобы все урегулировано.