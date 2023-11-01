Более 8 тыс украинских детей Россия доставила в «лагеря перевоспитания» в 2023 году

Власти РФ продолжают масштабное похищение несовершеннолетних украинцев. Более того, страна-агрессорка даже начала создавать «лагеря перевоспитания», главная цель которых — индоктринация и милитаризация детей.
Тысячи украинских детей оказываются в российских «лагерях перевоспитания»
Новые вызовы и способы их решения обсудили участники круглого стола «Депортированные украинцы в так называемых «пунктах временных размещений» — местонахождение или новые лагеря?».
По словам главы ОО "Региональный центр прав человека" Екатерины Рашевской, в 2023 году РФ не просто не отказалась от стратегии искоренения украинской идентичности, но и создала новые мощности, систему, которая имеет соответствующее правовое регулирование, отдельные средства на реализацию и отдельную цель.
С заявлением на этот счет также выступила Джейн Алиева — директор Payback4Ukraine, основательница БФ «Мама Джейн».
Как отмечает уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, на примере украинских детей стало ясно, что в мире нет единой глобальной системы безопасности детей.
По ее словам, у нас есть четко выписанное большое количество различных важных документов, в которых якобы все урегулировано.