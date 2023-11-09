Принудительно вывезенный в РФ подросток из Мариуполя обратился в Зеленский

Принудительно вывезенный из Мариуполя в Россию 17-летний подросток Богдан Ермохин получил повестку и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его домой.
Что известно об обращении подростка из Мариуполя в Зеленский
Обращение 17-летнего украинского парня было обнародовано его адвокатом атериной Бобровской.
Адвокат молодого человека также лично обратилась к президенту Зеленскому и попросила его держать вопрос возвращения молодого человека на личном контроле.
Что известно о вручении повестки в РФ 17-летнему подростку из Мариуполя
По информации издания Радио Свобода со ссылкой на адвоката парня, родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.
Сначала российские военные вывезли Богдана в оккупированный Донецк. А уже в мае 2022 г. он оказался в детском санатории в Московской области России.
В июле 2022 года он был отдан под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.
19 ноября Богдану исполнится 18 лет. Он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.
Однако в разговоре с адвокатом Богдан сообщил о том, что Мария Львова-Белова не намерена возвращать его в Украину.
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