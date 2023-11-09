Принудительно вывезенный в РФ подросток из Мариуполя обратился в Зеленский

Принудительно вывезенный из Мариуполя в Россию 17-летний подросток Богдан Ермохин получил повестку и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его домой.

Что известно об обращении подростка из Мариуполя в Зеленский

Обращение 17-летнего украинского парня было обнародовано его адвокатом атериной Бобровской.

Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой, - говорится в обращении парня. Поделиться

Адвокат молодого человека также лично обратилась к президенту Зеленскому и попросила его держать вопрос возвращения молодого человека на личном контроле.

Что известно о вручении повестки в РФ 17-летнему подростку из Мариуполя

По информации издания Радио Свобода со ссылкой на адвоката парня, родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все время была родная сестра.

Сначала российские военные вывезли Богдана в оккупированный Донецк. А уже в мае 2022 г. он оказался в детском санатории в Московской области России.

В июле 2022 года он был отдан под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

3 июля 2022 Богдан сделал несколько безуспешных попыток вернуться в Украину. Он до сих пор находится на попечении в России, несмотря на то, что имеет законного опекуна в Украине. Ему выдали российский паспорт и заставляют получить паспорт гражданина России для выезда за границу, отмечает Екатерина Бобровская. Поделиться

19 ноября Богдану исполнится 18 лет. Он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

Мы с сестрой Богдана предоставили все необходимые документы, подтверждающие, что Богдан и его сестра являются кровными родственниками, а также документы, подтверждающие, что она является его законным опекуном. Документы имеют нотариальные удостоверения и Апостиль (официальное свидетельство, выданное правительством, добавлено в документы, чтобы они были признаны при предъявлении в другой стране). Его украинский внутренний паспорт и украинский загранпаспорт также есть, - рассказывает адвокат. Поделиться

Однако в разговоре с адвокатом Богдан сообщил о том, что Мария Львова-Белова не намерена возвращать его в Украину.