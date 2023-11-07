"Легализация" похищения. Россияне держат украинских детей в спецлагере для встречи с псевдожурналистами

Подростков 15-17 лет с временно оккупированных территорий российские захватчики держат в спецлагере и показывают иностранным журналистам под видом "счастливого детства".

Оккупанты загоняют маленьких украинцев в лагеря

Оккупанты держат похищенных украинских детей в специальном лагере и показывают псевдожурналистам.

На временно оккупированной Россией территории Запорожской области рашисты содержат детей, вывезенных из Херсона и Луганщины. В специальном лагере оккупантов сейчас насчитывается 179 юных украинцев в возрасте 15–17 лет.

Для «легализации» их пребывания там одна из оккупанток, подозреваемая Международным уголовным судом в депортациях детей, пригласила якобы представителей иностранных СМИ, которые должны показать «счастье» на лицах похищенных подростков.

Очередная попытка рашистов оправдать собственные преступления станет новой страницей по большому уголовному делу.

Документальный проект online.ua «Истерзанное детство»

Ко Дню защиты детей команда online.ua представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных украинских украинских детях.

За год полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Проект «Истерзанное детство» документирует показания детей о военных преступлениях российской федерации против украинского народа.

Российские военные нас посадили в Камаз, как каких-то животных, и увезли в какой-то ангар. Я сидел в фильтрационном лагере, ждал маму несколько часов, а ее так провели и не дали попрощаться, но сказали, что меня от мамы забирают и в интернат отвезут. И там уже меня примет российская семья, – рассказывает Саша из Мариуполя. Ему 12 лет и он уже больше года ищет свою маму. Поделиться

Рассказы иллюстрируют, что похищение Россией детей из Украины является четко спланированным и хорошо организованным процессом по типовым сценариям: обман или убийство родителей, похищение сирот, депортация под оздоровление и фильтрационные лагеря.