"Легалізація" викрадення. Росіяни тримають українських дітей у спецтаборі для зустрічі з псевдожурналістами

Підлітків 15-17 років з тимчасово окупованих територій російські загарбники тримають у спецтаборі й показують іноземним журналістам під виглядом “щасливого дитинства”.

Окупанти заганяють маленьких українців у табори

Окупанти тримають викрадених українських дітей у спеціальному таборі та показують псевдожурналістам

На тимчасово окупованій Росією території Запорізької області рашисти утримують дітей, вивезених із Херсонщини та Луганщини. У спеціальному таборі окупантів наразі налічується 179 юних українців віком 15–17 років.

Для «легалізації» їхнього перебування там одна з окупанток, підозрювана Міжнародним кримінальним судом у депортаціях дітей, запросила нібито представників іноземних ЗМІ, які мають показати «щастя» на обличчях викрадених підлітків.

Чергова спроба рашистів виправдати власні злочини стане новою сторінкою у великій кримінальній справі.

Документальний проєкт online.ua «Понівечене дитинство»

До Дня захисту дітей команда online.ua представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих до росії українських дітей.

За понад рік повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі діти та їхні батьки розповіли власні історії. Хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в оздоровчий табір, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Проєкт «Понівечене дитинство» документує свідчення дітей про воєнні злочини російської федерації проти українського народу.

Російські військові нас посадили в Камази, як якихось тварин, і відвезли в якийсь ангар. Я сидів у фільтраційному таборі, чекав маму декілька годин, а її так провели і не дали попрощатися, та сказали, що мене від мами забирають і в інтернат відвезуть. І там уже мене прийме російська сім'я, – розповідає Сашко з Маріуполя. Йому 12 років і він вже понад рік шукає свою маму. Поширити

Розповіді ілюструють те, що викрадення росією дітей з України є чітко спланованим та добре організованим процесом за типовими сценаріями: обман або вбивство батьків, викрадення сиріт, депортація під приводом оздоровлення та фільтраційні табори.