Знущання над підлітком. Викраденого маріупольця можуть призвати до армії РФ

Російські окупанти викрали Богдана Єрмохіна з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення та віддали у прийомну родину з РФ. Тепер хлопця “запрошують” на медкомісію до воєнкомату – через два тижні українцю виповнюється 18 років.

Українця Єрмохіна можуть призвати до російської армії

Богдан Єрмохін – підліток з Маріуполя, якого росіяни вивезли на початку війни з рідного міста та віддали у прийомну сім’ю. Він намагався втекти в Україну, його ловили. У РФ робили пропагандистські ролики, ніби це провокації СБУ. Адвокатка Богдана Катерина Бобровська виступала щодо цього випадку в Конгресі.

Через 2 тижні Богдану виповнюється 18, і він вже отримав «запрошення» на медкомісію в військомат. Хлопець дуже хоче в Україну.

Адвокатка Єрмохіна Катерина Бобровська занепокоєна ситауцією, що склалася:

Продовжую бити на сполох у зв’язку з тим, що РФ чинить перепони, аби не дати 17-річному українцеві Богдану Єрмохіну з Маріуполя повернутися в Україну, до своєї опікунки-родички. Нею є його старша двоюрідна сестра Валерія (дівоче прізвище – також Єрмохіна). При цьому Росія ігнорує звернення з цього приводу від нашого омбудсмена. Знаю, що українська сторона у зв’язку з цим уже готує офіційну заяву, – сказала Бобровська. Поширити

Вона підкреслила, що українська сторона консолідовано робила та робитиме все, щоб повернути українську дитину додому, з найменшою небезпекою для хлопця.

Адвокатка стисло нагадала перебіг подій. 28 серпня російська омбудсменка з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, ніби Єрмохін написав на її ім’я заяву, що він не збирається повертатися в Україну до свого 18-річчя. Того ж дня Єрмохін вийшов на контакт з Бобровською та пояснив, що такий «документ» він підписав під тиском, після залякувань, зокрема погроз відправити його до психіатричної лікарні.

Можу припустити, що згаданий папір з підписом Єрмохіна в якийсь момент може бути представлений російською стороною як аргумент, – сказала адвокатка. Поширити

16 жовтня Львова-Бєлова заявила на пресконференції, що в ситуації з українськими дітьми, які були вивезені в Росію, пріоритет – возз’єднання сімей. Адвокатка та опікунка Єрмохіна спільно підготували актуальний пакет документів, аби бути готовими в будь-яку хвилину виїхати за Богданом.

24 жовтня опікунка Валерія повідомила Бобровській, що щойно відбулася зустріч російської омбудсменки Тетяни Москалькової з російською опікункою Єрмохіна Іриною Рудницькою і самим Богданом. На відповідь, чи він хоче повернутися в Україну, той прилюдно дав позитивну відповідь. Пізніше хлопець повідомив адвокатці, що того ж дня йому сказали про необхідність лягти на операцію у зв’язку з «хворобою ніг». При тому що раніше, під час медичного огляду, йому говорили, що деякі проблеми з колінами є суто віковими, підлітковими.

З того часу ніяких позитивних зрушень немає. Більше того, хлопцю, якому 19 листопада виповниться 18 років, уже вручили повістку в російський військкомат на 13 грудня. Отже, є ризик, що наразі відбувається затягування часу, аби відправити Богдана в російську армію, – підсумувала адвокатка Бобровська. Поширити

З липня 2022 року Єрмохін робив кілька спроб повернутися в Україну, які були безуспішними. Натомість йому видали російський паспорт.

У Барселоні пройшов показ фільму "Понівечене дитинство"

Дедалі більше людей дізнаються про злочини російської влади проти українських неповнолітніх.

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За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.