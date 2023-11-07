Знущання над підлітком. Викраденого маріупольця можуть призвати до армії РФ

Російські окупанти викрали Богдана Єрмохіна з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення та віддали у прийомну родину з РФ. Тепер хлопця “запрошують” на медкомісію до воєнкомату – через два тижні українцю виповнюється 18 років.
Українця Єрмохіна можуть призвати до російської армії
Богдан Єрмохін – підліток з Маріуполя, якого росіяни вивезли на початку війни з рідного міста та віддали у прийомну сім’ю. Він намагався втекти в Україну, його ловили. У РФ робили пропагандистські ролики, ніби це провокації СБУ. Адвокатка Богдана Катерина Бобровська виступала щодо цього випадку в Конгресі.
Через 2 тижні Богдану виповнюється 18, і він вже отримав «запрошення» на медкомісію в військомат. Хлопець дуже хоче в Україну.
Адвокатка Єрмохіна Катерина Бобровська занепокоєна ситауцією, що склалася:
Вона підкреслила, що українська сторона консолідовано робила та робитиме все, щоб повернути українську дитину додому, з найменшою небезпекою для хлопця.
Адвокатка стисло нагадала перебіг подій. 28 серпня російська омбудсменка з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, ніби Єрмохін написав на її ім’я заяву, що він не збирається повертатися в Україну до свого 18-річчя. Того ж дня Єрмохін вийшов на контакт з Бобровською та пояснив, що такий «документ» він підписав під тиском, після залякувань, зокрема погроз відправити його до психіатричної лікарні.
16 жовтня Львова-Бєлова заявила на пресконференції, що в ситуації з українськими дітьми, які були вивезені в Росію, пріоритет – возз’єднання сімей. Адвокатка та опікунка Єрмохіна спільно підготували актуальний пакет документів, аби бути готовими в будь-яку хвилину виїхати за Богданом.
24 жовтня опікунка Валерія повідомила Бобровській, що щойно відбулася зустріч російської омбудсменки Тетяни Москалькової з російською опікункою Єрмохіна Іриною Рудницькою і самим Богданом. На відповідь, чи він хоче повернутися в Україну, той прилюдно дав позитивну відповідь. Пізніше хлопець повідомив адвокатці, що того ж дня йому сказали про необхідність лягти на операцію у зв’язку з «хворобою ніг». При тому що раніше, під час медичного огляду, йому говорили, що деякі проблеми з колінами є суто віковими, підлітковими.
З липня 2022 року Єрмохін робив кілька спроб повернутися в Україну, які були безуспішними. Натомість йому видали російський паспорт.
У Барселоні пройшов показ фільму "Понівечене дитинство"
Дедалі більше людей дізнаються про злочини російської влади проти українських неповнолітніх.
Цього разу документальну стрічку "Понівечене дитинство" переглянули мешканці Барселони, які відвідали показ фільму у своєму місті.
За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей. Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.