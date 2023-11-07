Издевательство над подростком. Похищенный мариуполец может быть призван в армию РФ

Российские оккупанты похитили Богдана Ермохина из Мариуполя в начале полномасштабного вторжения и отдали в приемную семью из РФ. Теперь парня "приглашают" на медкомиссию в военкомат – через две недели украинцу исполняется 18 лет.

Украинца Ермохина могут призвать в российскую армию

Богдан Ермохин – подросток из Мариуполя, которого россияне увезли в начале войны из родного города и отдали в приемную семью. Он пытался убежать в Украину, его ловили. В РФ делали пропагандистские ролики, будто это провокации СБУ. Адвокат Богдана Екатерина Бобровская выступала по этому случаю в Конгрессе.

Через 2 недели Богдану исполняется 18, и он уже получил приглашение на медкомиссию в военкомат. Парень очень хочет вернуться в Украину.

Адвокат Ермохина Екатерина Бобровская обеспокоена сложившейся ситуацией:

Продолжаю бить тревогу в связи с тем, что РФ не дает 17-летнему украинцу Богдану Ермохину из Мариуполя вернуться в Украину, к своей опекунше-родственнице. Ею является его старшая двоюродная сестра Валерия (девичья фамилия – также Ермохина). При этом Россия игнорирует обращение по этому поводу от нашего омбудсмена. Знаю, что украинская сторона в этой связи уже готовит официальное заявление, – сказала Бобровская. Поделиться

Она подчеркнула, что украинская сторона консолидированно делала и будет делать все, чтобы вернуть украинского ребенка домой, с малейшей опасностью для парня.

Адвокат кратко напомнила ход событий. 28 августа российская омбудсменка по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Ермохин написал на ее имя заявление, что он не собирается возвращаться в Украину к своему 18-летию. В тот же день Ермохин вышел на контакт с Бобровской и объяснил, что такой «документ» он подписал под давлением, после запугиваний, в частности, угроз отправить его в психбольницу.

Могу предположить, что упомянутая бумага с подписью Ермохина в какой-то момент может быть представлена российской стороной в качестве аргумента, – сказала адвокат. Поделиться

16 октября Львова-Белова заявила на пресс-конференции, что в ситуации с украинскими детьми, вывезенными в Россию, приоритет – воссоединение семей. Адвокат и попечительница Ермохина совместно подготовили актуальный пакет документов, чтобы быть готовыми в любую минуту выехать за Богданом.

24 октября попечительница Валерия сообщила Бобровской, что только состоялась встреча российской омбудсменки Татьяны Москальковой с российской покровительницей Ермохина Ириной Рудницкой и самим Богданом. На ответ, хочет ли он вернуться в Украину, тот публично дал положительный ответ. Позже парень сообщил адвокату, что в тот же день ему сказали о необходимости лечь на операцию в связи с «болезнью ног». При том, что раньше, во время медицинского осмотра, ему говорили, что некоторые проблемы с коленями сугубо возрастные, подростковые.

С тех пор никаких положительных сдвигов нет. Более того, молодому человеку, которому 19 ноября исполнится 18 лет, уже вручили повестку в российский военкомат на 13 декабря. Следовательно, есть риск, что сейчас происходит затягивание времени, чтобы отправить Богдана в российскую армию, – подытожила адвокат Бобровская. Поделиться

С июля 2022 года Ермохин предпринимал несколько попыток вернуться в Украину, которые были безуспешными. Вместо этого ему выдали российский паспорт.

В Барселоне прошел показ фильма "Истерзанное детство"

Все больше людей узнают о преступлениях российских властей против украинских несовершеннолетних.

В этот раз документальную ленту "Истерзанное детство" посмотрели жители Барселоны, посетившие показ фильма в своем городе.

За более чем полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессором не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.