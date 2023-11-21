Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев — известна цель

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев утром 21 ноября.
Что известно о визите Писториуса в Киев
В программе визита – встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским, возложение венков на майдане Незалежности, где десять лет назад начались проевропейские протесты, а также посещение украинского военного учебного центра.
В министерстве обороны Германии целью поездки было названо подтверждение поддержки Украины со стороны Германии.
Основными темами встреч станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.
Это уже второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе. В прошлый раз он был в Украине в феврале.
Германия удвоит помощь Украине
Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца достигла принципиальной договоренности о удвоении военной помощи Украине в следующем году до 8 млрд евро.
Источник издания сообщил, что в случае одобрения парламентом, где партии Шольца принадлежит большинство, это увеличение позволит довести расходы Германии на оборону до 2,1% от ВВП, превышающего 2%, обещанные всеми членами ООН.
По словам источника, законодатели от социал-демократов Шольца, свободных демократов и партии "зеленых" договорились об увеличении расходов во время переговоров по проекту федерального бюджета на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага – нижней палаты парламента – в четверг, 16 ноября.
11 ноября издание Bild сообщило, что Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год. Вместо четырех миллиардов евро теперь будет выделено восемь миллиардов евро.
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