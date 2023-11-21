Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва — відома мета
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Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва — відома мета

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва вранці 21 листопада.

Що відомо про візит Пісторіуса до Києва

У програмі візиту − зустрічі з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським, покладання вінків на майдані Незалежності, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру.

У міністерстві оборони Німеччини метою поїздки назвали підтвердження підтримки України з боку Німеччини.

Основними темами зустрічей стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.

Це вже другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони в січні. Минулого разу він був в Україні в лютому.

Німеччина подвоїть допомогу Україні

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца досягла принципової домовленості про подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.

Джерело видання повідомило, що в разі схвалення парламентом, де партії Шольца належить більшість, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від ВВП, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами ООН.

За словами джерела, законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії "зелених" домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу – нижньої палати парламенту – у четвер, 16 листопада.

11 листопада видання Bild повідомило, що Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік. Замість чотирьох мільярдів євро тепер буде виділено вісім мільярдів євро.

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