Президентка Молдови Санду прибула до Києва з неоголошеним візитом

Президентка Молдови Мая Санду у вівторок прибула до Києва з візитом, який раніше не анонсували.

Мая Санду прибула до Києва

У День Гідності та свободи Санду разом із подружжям Зеленських вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Вони також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

У своєму Twitter (Х) Санду зазначила, що прибула до Києва для зустрічей з президентами Зеленським і Європейської Ради Шарлем Мішелем. Про візит Мішеля наразі офіційно не повідомляли.

Today marks 10 years since the start of Euromaidan, a defining moment for Ukraine’s European path.



Together with @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA, I honoured all those who stood for freedom and those who made the ultimate sacrifice.



Their legacy lives on. pic.twitter.com/2cti4oFGR2 — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 21, 2023

Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.



У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Так, серед основних тем поїздки - навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, голова міноборони Німеччини планує відвідає навчальний центр українських військових

Також у 10-ту річницю початку проєвропейського повстання на Майдані Пісторіус вшанував полеглих у центрі Києва.