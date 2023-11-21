Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва

У вівторок, 21 листопада, до Києва, окрім президента Молдови Маї Санду, приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.
До Києва сьогодні приїхав глава ЄС
Що відомо про візит
Про те, що голова Європейської ради Шарль Мішель приїде до Києва 21 листопада, писало видання Politico чотири дні тому. Джерела видання заявляли, що Мішель відвідає Україну в день пам'яті про протести на Майдані, які розпочалися 21 листопада 2013 року.
Як зазначила президент Молдови Мая Санду, їхній візит із Мішелем збігся невипадково - на порядку денному обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС.
Нагадаємо, ці візити відбуваються напередодні саміту Європейської ради, що відбудеться у грудні. В ході нього лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.
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