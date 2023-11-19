Ердоган виступив з критикою влади Німеччини після візиту в Берлін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після свого першого за три роки візиту до Берліна різко розкритикував владу Німеччини.

Що сказав Ердоган після візиту в Берлін

Весь західний світ, хрестоносна імперіалістична структура разом. На жаль, я побачив це під час свого візиту (до Німеччини – ред.) напередодні ввечері. Я побачив це і в президенті (Франку-Вальтері Штайнмаєрі – ред.), – сказав Ердоган. Поширити

Він закликав Німеччину сприяти звільненню "10 000 заручників, які перебувають у руках Ізраїлю".

Німеччино, зробіть крок для їхньої видачі, а ми докладемо зусиль щодо тих, хто перебуває в руках ХАМАС, – заявив турецький президент. Поширити

Що мав на увазі Ердоган, незрозуміло. За даними ООН, у липні поточного року в ізраїльських в'язницях утримували 1500 палестинців.

Ердоган вчергове розкритикував Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган піддав критиці Ізраїль, називаючи його "терористичною державою" і заявив, що Ізраїль хоче знищити Газу разом з усіма її мешканцями.

Ізраїль реалізує стратегію тотального знищення міста і його жителів... Я відкрито заявляю, що Ізраїль є терористичною державою.

У промові перед членами своєї партії Ердоган заявив, що його країна вживатиме заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

Турецький лідер також назвав терористів ХАМАС "бійцями опору", які намагаються захистити свої землі і народ.

Ердоган критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС, яка була розпочата після того, як 7 жовтня терористичне угрупування здійснило криваву бійню на півдні Ізраїлю, в результаті якої загинуло близько 1200 осіб, переважно цивільних.

До приходу Ердогана до влади Ізраїль був давнім регіональним союзником Туреччини, але зв'язки розірвалися після того, як у 2010 році ізраїльський спецназ здійснив рейд на судно "Маві Мармара", що прямувало до Гази у складі флотилії з прориву блокади, в результаті якого загинули 10 турецьких активістів, які напали на солдатів ЦАХАЛ, що перебували на борту судна.

Протягом наступних років прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху і Ердоган неодноразово обмінювалися взаємними звинуваченнями в геноциді.

Пізніше відносини дещо покращилися, але обидві країни відкликали своїх послів у 2018 році.