Эрдоган выступил с критикой властей Германии после визита в Берлин
Категория
Мир
Дата публикации

Эрдоган выступил с критикой властей Германии после визита в Берлин

Эрдоган
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Источник:  Anadolu

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган после своего первого за три года визита в Берлин подверг резкой критике власти Германии.

Что сказал Эрдоган после визита в Берлин

Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (в Германию – ред.) накануне вечером. Я увидел это и в президенте (Франке-Вальтере Штайнмайере – ред.), – сказал Эрдоган.

Он призвал Германию способствовать освобождению "10 000 находящихся в руках Израиля заложников".

Германия, сделайте шаг для их выдачи, а мы приложим усилия для тех, кто находится в руках ХАМАС, – заявил турецкий президент.

Что имел в виду Эрдоган, неясно. По данным ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах содержалось 1500 палестинцев.

Эрдоган в очередной раз раскритиковал Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Израиль, называя его "террористическим государством" и заявил, что Израиль хочет уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями.

Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей... Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством.

В речи перед членами своей партии Эрдоган заявил, что его страна примет меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.

Турецкий лидер также назвал террористов ХАМАС "бойцами сопротивления", пытающихся защитить свои земли и народ.

Эрдоган критикует войну Израиля против ХАМАС, которая была начата после того, как 7 октября террористическая группировка совершила кровавую бойню на юге Израиля, в результате которой погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских.

До прихода Эрдогана к власти Израиль был давним региональным союзником Турции, но связи разорвались после того, как в 2010 году израильский спецназ совершил рейд на судно "Мави Мармара", следовавшее в Газу в составе флотилии по прорыву блокады, в результате которого 10 турецких активистов, напавших на солдат находившихся на борту судна ЦАХАЛ.

В последующие годы премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и Эрдоган неоднократно обменивались взаимными обвинениями в геноциде.

Позже отношения несколько улучшились, но обе страны отозвали своих послов в 2018 году.

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