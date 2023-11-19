Эрдоган выступил с критикой властей Германии после визита в Берлин

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган после своего первого за три года визита в Берлин подверг резкой критике власти Германии.
Что сказал Эрдоган после визита в Берлин
Он призвал Германию способствовать освобождению "10 000 находящихся в руках Израиля заложников".
Что имел в виду Эрдоган, неясно. По данным ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах содержалось 1500 палестинцев.
Эрдоган в очередной раз раскритиковал Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Израиль, называя его "террористическим государством" и заявил, что Израиль хочет уничтожить Газу вместе со всеми ее жителями.
Израиль реализует стратегию тотального уничтожения города и его жителей... Я открыто заявляю, что Израиль является террористическим государством.
В речи перед членами своей партии Эрдоган заявил, что его страна примет меры для того, чтобы политические и военные лидеры Израиля предстали перед международными судами.
Турецкий лидер также назвал террористов ХАМАС "бойцами сопротивления", пытающихся защитить свои земли и народ.
Эрдоган критикует войну Израиля против ХАМАС, которая была начата после того, как 7 октября террористическая группировка совершила кровавую бойню на юге Израиля, в результате которой погибли около 1200 человек, преимущественно гражданских.
До прихода Эрдогана к власти Израиль был давним региональным союзником Турции, но связи разорвались после того, как в 2010 году израильский спецназ совершил рейд на судно "Мави Мармара", следовавшее в Газу в составе флотилии по прорыву блокады, в результате которого 10 турецких активистов, напавших на солдат находившихся на борту судна ЦАХАЛ.
В последующие годы премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и Эрдоган неоднократно обменивались взаимными обвинениями в геноциде.
Позже отношения несколько улучшились, но обе страны отозвали своих послов в 2018 году.
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