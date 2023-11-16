Шольц пообещал заблокировать план Эрдогана по приобретению истребителей Typhoon

Немецкий канцлер Олаф Шольц вряд ли согласится по запросу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на покупку истребителей Eurofighter Typhoon

Шольц заблокирует план Эрдогана купить истребители Typhoon

По словам анонимных источников, Эрдоган, вероятно, попросит канцлера на встрече в Берлине 17 ноября снять запрет на продажу истребителей, необходимых ему для обновления устаревших военно-воздушных сил.

По предварительным данным, турецкий президент попросит не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью удвоить это количество.

Источники добавили, что Турция стремится заключить соглашение в ответ на приобретение Грецией истребителей Rafale.

Однако из-за напряженности в отношениях между странами, что по данным издания, растет по ряду вопросов, Шольц вряд ли согласится на запрос главы Турции.

Немецкие чиновники отметили, что Шольц не даст согласия из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО во главе с США и Турцией. В частности, из-за приобретения страной систем ПВО у России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Что известно об истребителе

Eurofighter Typhoon – это двухдвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его конструкция позволяет значительно повысить маневровость самолета на больших углах атаки и при полете со сверхзвуковой скоростью.

Такие самолеты могут использовать бомбы Paveway IV и EGBU-16. Это высокоточное оружие имеет канал для спутниковой наводки в дополнение к наводке по лазерному лучу. Он также может поражать высокоточными бомбами по несколько наземных целей за одно мероприятие.