Шольц обсудил с Си войну РФ против Украины

Федеральный канцлер Олаф Шольц провел видеоконференцию с главой КНР Си Цзиньпином, в ходе которой, среди прочего, обсудил захватническую войну России против Украины.

О чем говорили лидеры Германии и Китая

Как говорится в сообщении, о войне в Украине во время переговоров было отмечено, что ядерная война не должна вестись и никогда не может быть выиграна. Никаких других подробностей немецкое правительство не предоставило.

Другие темы беседы лидеров включали войну на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Ранее китайская сторона объяснила Киеву невозможность принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" расхождением графиков.