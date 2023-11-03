Шольц обсудил с Си войну РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц обсудил с Си войну РФ против Украины

Шольц
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Источник:  Tagesschau

Федеральный канцлер Олаф Шольц провел видеоконференцию с главой КНР Си Цзиньпином, в ходе которой, среди прочего, обсудил захватническую войну России против Украины.

О чем говорили лидеры Германии и Китая

Как говорится в сообщении, о войне в Украине во время переговоров было отмечено, что ядерная война не должна вестись и никогда не может быть выиграна. Никаких других подробностей немецкое правительство не предоставило.

Другие темы беседы лидеров включали войну на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и экономическое сотрудничество.

Ранее китайская сторона объяснила Киеву невозможность принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" расхождением графиков.

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