Шольц обговорив із Сі війну РФ проти України

Федеральний канцлер Олаф Шольц провів відеоконференцію з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої, серед іншого, обговорив загарбницьку війну Росії проти України.

Про що розмовляли лідери Німеччини та Китаю

Як йдеться в повідомленні, щодо війни в Україні під час переговорів було наголошено, що ядерна війна не повинна вестися і ніколи не може бути виграна. Жодних інших подробиць німецький уряд не надав.

Інші теми розмови лідерів включали війну на Близькому Сході, двосторонні відносини та економічне співробітництво.

Раніше китайська сторона пояснила Києву неможливість взяти участь у зустрічі на Мальті з підготовки саміту "Формули миру" розбіжністю графіків.