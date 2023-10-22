Шольц призвал к массовой депортации из Германии нелегальных мигрантов
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц призвал к массовой депортации из Германии нелегальных мигрантов

Олаф Шольц
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Источник:  Deutsche Welle

В Германии было зафиксировано рекордное количество нелегальных мигрантов с 2016 года. Канцлер Олаф Шольц выступил за массовую депортацию.

В Германию проникло рекордное количество нелегальных мигрантов

Федеральная полиция Германии сообщила, что в сентябре 2023 года в Германию нелегально въехали 21 366 человек.

Это самый высокий показатель с февраля 2016 года, когда в ФРГ въехали 25 650 нелегалов.

В то же время, за последние 7 месяцев количество нелегальных мигрантов в Германии стабильно растет: с января по сентябрь в Германию незаконно въехали 92 119 человек.

Канцлер Олаф Шольц на встрече лидеров партий правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и "Союз-90/"зеленые" – сказал, что необходима депортация.

Мы должны наконец-то депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии.

В то же время он подчеркнул необходимость принимать лиц, которые действительно имеют право на убежище и квалифицированных иммигрантов.

Новый контроль на границе ФРГ

Шольц отметил, что нужен "целый пакет мер" для борьбы с нелегалами на уровне Евросоюза.

16 октября ФРГ ввела контроль на границах со Швейцарией, Польшей и Чехией.

Это сделали для борьбы с нелегальной миграцией и борьбы с контрабандистами.

Также контроль на границах ввели Польша, Чехия, Словакия и Австрия.

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