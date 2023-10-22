Шольц закликав до масової депортації з Німеччини нелегальних мігрантів

У Німеччині зафіксували рекордну кількість нелегальних мігрантів з 2016 року. Канцлер Олаф Шольц виступив за їхню масову депортацію.

У Німеччину проникла рекордна кількість нелегальних мігрантів

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що у вересні 2023 року до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб.

Це найвищий показник з лютого 2016 року, коли до ФРН в'їхали 25 650 нелегалів.

Водночас за останні 7 місяців кількість нелегальних мігрантів у Німеччині стабільно зростає: з січня по вересень до Німеччини незаконно в'їхали 92 119 осіб.

Канцлер Олаф Шольц на зустрічі лідерів партій правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союз-90/"зелені" - сказав, що необхідна депортація.

Ми маємо нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися у Німеччині. Поширити

Водночас він наголосив на необхідності приймати осіб, які дійсно мають право на притулок та кваліфікованих іммігрантів.

Новий контроль на кордоні ФРН

Шольц зазначив, що потрібен "цілий пакет заходів" для боротьби з нелегалами на рівні Євросоюзу.

16 жовтня ФРН запровадила контроль на кордонах з Швейцарією, Польщею та Чехією.

Це зробили для боротьби з нелегальною міграцією та боротьби з контрабандистами.

Також контроль на своїх кордонах ввели Польща, Чехія, Словаччина та Австрія.