ЕС выделил Украине новый транш в 1,5 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС выделил Украине новый транш в 1,5 млрд евро

ЕС
Читати українською
Источник:  Урсула фон дер Ляен

Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

Новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи.

ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

До конца года ожидается еще один транш. В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже превысила 15 миллиардов евро — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически устойчивой.

Помощь ЕС уже достигла 85 миллиардов евро, к 2027 году запланировано предоставить еще 50 миллиардов евро.

Макрофинансовая помощь от ЕС

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Украина уже получила 15 млрд. евро.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, включая социальные и гуманитарные.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии покрытия части текущих расходов Украины и финансирование срочных проектов реконструкции.

Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и возместит 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия и ЕС предоставили средства на строительство 6 энергонезависимых медучреждений в Украине
Германия и ЕС предоставили средства на строительство 6 энергонезависимых медучреждений в Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шарль Мишель оценил прогресс Украины по пути к членству в ЕС
Офис Президента Украины
Шарль Мишель
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готов дать Украине план безопасности — Bloomberg
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.