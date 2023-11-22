ЕС выделил Украине новый транш в 1,5 млрд евро

Новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи.

Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.



Today we disburse a new €1.5 billion.



Our support to Ukraine has now reached €85 billion.

More will come.



We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023

ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Поделиться

До конца года ожидается еще один транш. В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже превысила 15 миллиардов евро — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически устойчивой.

Помощь ЕС уже достигла 85 миллиардов евро, к 2027 году запланировано предоставить еще 50 миллиардов евро.

Макрофинансовая помощь от ЕС

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Украина уже получила 15 млрд. евро.

Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, включая социальные и гуманитарные.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии покрытия части текущих расходов Украины и финансирование срочных проектов реконструкции.

Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и возместит 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.