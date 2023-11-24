США і Німеччина домовились схилити Україну до переговорів з РФ — Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден нібито розробили план того, як схилити Україну до переговорів із Кремлем щодо припинення розв'язаної злочинної війни.

Що відомо про домовленності Шольца і Байдена щодо України

За інформацією журналістів видання, Вашингтон та Берлін нібито розробили стратегію схилення України до переговорів із РФ без чинення прямого тиску.

Зазначається, що західні партнери хочуть поставити Україну у стратегічно вигідну переговорну позицію, яка дозволить Києву вести переговори щодо збереження територіальної цілісності та суверенітету.

Німецькі урядовці зазначили журналістам, що Шольц координується з приводу цього питання із Байденом.

Однак Берлін і Вашингтон не планують безпосередньо переконувати керівництво України у необхідності переговорів із Росією .

Зокрема, як йдеться у матеріалі видання, наблизити Україну до переговорів із Росією США та Німеччина прагнуть, регулючи поставки озброєнь.

Так, у Шольца і Байдена хочуть поставляти Україні достатню кількість зброї для утримання лінії фронту, однак її буде недостатньо для звільнення окупованих Росією територій.

Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без будь-яких підказок ззовні. Він повинен з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні, - заявив на умовах анонімності один з німецьких урядовців.

Що в ОП кажуть стосовно заяв про необхідність переговорів із Росією

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, заяви кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна про готовність до мирних переговорів з Україною після злочинного вторгнення і терору схожі на шизофренію.

Мені взагалі це дивно: “Ми готові до мирних переговорів". Тобто ти заходиш з війною умисно вбивати людей, щоб говорити з ними про мир? Ну, це ж конкретна шизофренія, називаймо речі своїми іменами. Але Путін завжди так себе поводив – говорив абсурдні речі. Просто сьогодні це рельєфно видно, - зазначив Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що заяви Путіна чітко демонструють його неадекватність.