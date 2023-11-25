Німеччина посилить підтримку України у війні проти РФ — Бербок

Німеччина посилить підтримку України, як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.
Бербок заявила про посилення підтримку України у війні проти РФ
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку.
При цьому вона підкреслила, що в "наших власних, геополітичних інтересах, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу".
Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні . Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд. євро для цього планується витратити 8 млрд. євро.
Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік,що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро , ознайомилися журналісти.
Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.
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