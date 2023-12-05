Німеччина планує у наступному році передати Україні особливо потужні САУ

Україна у наступному році має отримати від Німеччини потужні САУ RCH-155, здатні вести прицільний вогонь під час руху.

Що відомо про німецькі САУ RCH-155 для України

Зазначається, що наміри передати Україні ці нові САУ німецького виробництва підтвердив керуючий директор компанії-виробника Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

Він зазначив, що виробництво вже розпочато і перші САУ Україна зможе отримати вже наприкінці наступного року.

Шайбель додав, що Україна буде першим замовником цієї нової німецької техніки.

RCH-155 схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, але розміщена на колісній машині Boxer. Шайбель зазначив, що гарматний модуль RCH-155 стріляє артилерійськими боєприпасами калібру 155 міліметрів під час руху, що робить її унікальною в світі.

Те, що цій САУ не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди, має величезні переваги, оскільки ускладнює її виявлення та боротьбу з нею.

RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які вражають цілі на відстані від 40 до 50 км або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.

Що відомо про характеристики САУ RCH-155

RCH 155 була розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і представлена в 2014 році.

У розпорядженні САУ – ствол довжиною 52 калібру (8 м), автоматична система зарядки з боєкомплектом у 30 споряджених снарядів і 144 модульних метальних зарядів.

Це гармата закритого типу на колісному шасі, побудованому на базі вузлів і агрегатів німецько-нідерландського багатоцільового бронетранспортера Boxer. Постріл проводиться дистанційно екіпажем, що розміщується в кабіні САУ. Передбачена також можливість зарядки за постріл в ручному режимі.