Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів
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Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів

Німеччина

Німеччина наступного року планує передати Україні близько 200 тисяч снарядів.

Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів

Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона, - заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр.

При цьому Бройер додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України

Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів та офіцерів. Курс підготовки тривав понад шість тижнів.

9 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну у війні, якщо інші ослабнуть.

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