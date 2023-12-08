Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Берлін передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли дрони та боєприпаси.
Що уввійшло в новий пакет від Німеччини
До нового пакету увійшли:
250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (раніше було 25 750) (з запасів Бундесверу та промислових запасів)
1 розвідувальний комплекс LUNA NG
10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (ранішебуло 142)
6 прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235)
8 вантажівок Zetros (було 224)
100 000 аптечок (раніше було 400 000)
медичні засоби
70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.
Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.
Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.
Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.
Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.
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