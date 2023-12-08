Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина
Джерело:  Уряд Німеччини

Берлін передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли дрони та боєприпаси.

Що уввійшло в новий пакет від Німеччини

До нового пакету увійшли:

  • 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (раніше було 25 750) (з запасів Бундесверу та промислових запасів)

  • 1 розвідувальний комплекс LUNA NG

  • 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (ранішебуло 142)

  • 6 прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235)

  • 8 вантажівок Zetros (було 224)

  • 100 000 аптечок (раніше було 400 000)

  • медичні засоби

  • 70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.

Це промислові поставки, що фінансуються за рахунок коштів ініціативи з модернізації. Деякі з цих поставок пов'язані з ремонтними заходами або з виробництвом, яке ще триває; крім того, надаються деякі послуги з навчання, — зазначається на сайті німецького уряду.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро для цього планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро.

Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.

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