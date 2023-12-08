Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Берлин передал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли дроны и боеприпасы.

Что вошло в новый пакет от Германии

В новый пакет вошли:

250 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (ранее было 25 750) (из запасов Бундесвера и промышленных запасов)

1 разведывательный комплекс LUNA NG

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями (ранее было 142)

6 пограничных патрульных автомобилей (ранее было 235)

8 грузовиков Zetros (было 224)

100 000 аптечек (ранее было 400 000)

медицинские средства

70 автоматических гранатометов калибра 70 мм.

Это промышленные поставки, финансируемые за счет средств инициативы по модернизации. Некоторые из этих поставок связаны с ремонтными мерами или с продолжающимся производством; кроме того, предоставляются некоторые услуги по обучению, отмечается на сайте немецкого правительства. Поделиться

Германия хочет удвоить помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд. евро для этого планируется потратить 8 млрд. евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 год, содержащим удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Затем Reuters писало, что в Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой повисла оборонная помощь для Украины в следующем году на общую сумму 8 миллиардов евро.

Украина ожидает зимний пакет помощи, в котором будет одна система ЗРК Patriot и дополнительные системы ПВО IRIS-T.