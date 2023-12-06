Германия планирует нарастить производство оружия для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия планирует нарастить производство оружия для Украины

Борис Писториус
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Источник:  DW

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что поставки оружия в Украину задерживаются, но заверил, что мощность немецкой оборонной промышленности будет увеличена как можно скорее.

Писториус обещает нарастить производство немецкого оружия для Украины

У нас хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах, - сказал Писториус.

Он добавил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны.

По словам министра, оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не можете оказать неограниченное влияние".

Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которую Германии пришлось восстановить.

По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это длилось полгода".

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

Также стало известно, что в Германии окончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

А 2 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли различные типы автомобилей, снаряды и антидроновые системы.

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