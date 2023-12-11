Німеччина планує вдвічі збільшити військову допомогу Україні у наступному році

Міністр Німеччини з питань європейської політики Анна Люрманн підтвердила наміри офіційного Берліну щодо збільшення вдвічі військової допомоги Україні у наступному році.

Що відомо про збільшення військової допомоги Україні з боку Німеччини у наступному році

Федеративна Республіка Німеччина подвоїть військову підтримку України наступного року з 4 млрд до 8 млрд євро, - зазначила Люрманн. Поширити

За її словами, нинішній тиждень є вирішальним для України і ЄС у контексті питання щодо початку переговорів про вступ.

Люрманн запевнила, що Німеччина підтримує рішення щодо початку переговорів з Україною.

За словами Анни Люрманн, 26 членів Євросоюзу дуже згуртовані в тому, що хочуть початку переговорів.

Литва звинуватила Угорщину у підриві єдності ЄС через блокування питання щодо України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що позиція Угорщини щодо низки питань, пов’язаних з Україною, зокрема, щодо початку переговорів про вступ та надання подальшої військової і економічної допомоги, підриває єдність європейських країн.

Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді щодо України, буде дедалі більше голосів, які загрожують і оскаржують принцип єдності, - наголосив Науседа. Поширити

На його думку, початок переговорів про вступ України у ЄС та подальша військова та економічна підтримка Києва Брюсселем вигідна Угорщині.

Науседа також висловив сподівання, що не буде згаяна можливість запросити Україну і Молдову почати офіційні переговори про членство в ЄС.

Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку, - зазначив президент Литви. Поширити

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на важливості надсилання Росії сигналу про те, що Європа єдина і Україна належить Європі.

Тим часом, президент Латвії Едгар Рінкевичс запевнив, що пошуки компромісу щодо України можуть "затягнутися довше, ніж очікувалося".

Він також висловив надію на те, що всі необхідні рішення буде ухвалено на саміті ЄС у Брюсселі, і на майбутньому наступного року саміті НАТО у Вашингтоні.