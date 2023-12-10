Це була помилка. У Німеччині визнали хибність своєї політики на тлі війни в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Це була помилка. У Німеччині визнали хибність своєї політики на тлі війни в Україні

прапор Німеччини
Джерело:  online.ua

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) публічно розкритикувало свою попередню політику щодо РФ та російського диктатора Володимира Путіна. Це сталося під час партійної конференції.

СДПН шкодує, що не відмежувалася від Росії раніше

Це було помилкою - не дистанціюватися від путінської системи раніше, - заявив лідер СДПН Ларс Клінгбайль.

За словами очільника фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха, він "повністю недооцінив" імперське мислення російського диктатора.

Ба більше, вони публічно визнали, що шкодують про проросійську політику соціал-демократів до 24 лютого 2022 року.

У СДПН наполягають на тому, щоб Європа та Захід активніше працювали над організацією безпеки проти Росії.

Там також наголосили, що офіційний Берлін рішуче підтримує та буде підтримувати України.

СДПН все одно закликає не критикувати політику розрядки щодо РФ

За словами Мютценіха, він виступає проти спроб дискредитувати багаторічну політику розрядки щодо Росії.

Загарбницька війна Росії проти України показує, що ми не завжди правильно оцінювали події останніх років… Дотримуватися припущення, що посилення економічних зв'язків сприятиме демократизації Росії, було помилкою, - зазначив політик.

Мютценіх також звернув увагу на те, що це призвело до того, що його країна "стала однобічно залежною від Росії з точки зору енергетичної політики".

На його переконання, поки очільник Кремля переслідує свою імперіалістичну мету завоювання і придушення суверенних держав, не може бути ніякої нормалізації відносин з Росією.

Суверенна Європа є найважливішою політичною відповіддю на мінливі часи, - вважають у СДПН.

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